Названо главное открытие старта чемпионата Казахстана по футзалу

20-летний универсал "Семея" Ержан Карменов стал ярким открытием старта чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 по версии Futsalkazakhstan, сообщают Vesti.kz.

Карменов воспитанник алматинского "Кайрата", за основную команду дебютировал в сезоне-2020/2021, всего за нее забил 3 гола. В сезоне-2022/2023 Карменов выступал за "Жетысу" и в 35 играх забил 8 голов.

Перед стартом этого сезона Ержан перешел в "Семей" и за 8 матчей чемпионата уже забил 5 мячей (гол в ворота "Аята" можно назвать шедевром).

Для многих игроков переход из юношеского футзала во взрослый происходит очень трудно, а некоторые из них и вовсе не могут совершить этот переход. Карменов смог адаптироваться и после удачного прошлого сезона не только не сбавил обороты, но еще и прибавил.

Также стоит отметить бразильского тренера "Семея" Дави Перейру Де Мендонку, который доверяет молодому игроку.

"Семей" идет на третьем месте турнирной таблицы, набрав 17 очков в 8 матчах. Следующие игры в чемпионате в рамках 9/10 туров проведет на выезде с "Кайратом" 11 и 12 ноября.