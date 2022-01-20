Назван победитель матча Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу

Сегодня, 20 января, сборная Казахстана по футзалу стартует на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первым соперником подопечных Кака будет команда Словении.

Встреча пройдет на "Мартини Плаза" в Гронингене и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

По мнению букмекерской компании Olimpbet, фаворитом этого матча является сборная Казахстана. Так, коэффициент на ее победу равен 1.28, в то время как на победу Словении - 6.86. На то, что эта игра завершится вничью, коэффициент равен 6.46.

Также в группе В вместе с Казахстаном и Словенией выступают сборные Италии и Финляндии. Они свой матч проведут ночью в 01:30, и Olimpbet называет фаворитом этой встречи Италию. Так, коэффициент на их победу равен 1.37, в то время как на Финляндию - 5.49, а на ничью - 5.89.

Напомним, сегодня стало известно, что сборная Казахстана еще перед стартом понесла серьезную потерю. Защитник Леонардо Мендонка Да Роса, более известный как Лео, получил травму и пропустит Евро-2022.