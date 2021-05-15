Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по футзалу. И это не бразилец

Определились лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу. В голосовании участвовали руководители клубов, главные тренеры и капитаны команд, сообщает пресс-служба КФФ.

Так, Даурен Турсагулов из алматинского "Кайрата" победил в номинации "Лучший игрок чемпионата". Он получил девять голосов.

В номинации "Лучший голкипер чемпионата" не было равных капитану "Кайрата" Игите. За него проголосовали 13 человек.

Другой представитель "Кайрата" Эдсон удостоен звания "Лучший нападающий чемпионата". Бразильский форвард забил 39 голов.

Добавим, что "Кайрат" в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана. В межсезонье команду покинут бразильцы Умберто и Фернандиньо. Первый продолжит карьеру в испанском клубе "Винья Альбали Вальдепеньяс", а второго ждут в чемпионате Италии. При этом кайратовцы планируют подписать лидера "Актобе" Виктора Уго, более известного как Витао.

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