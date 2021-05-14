"Кайрат" определился с первым новичком после ухода двух лидеров

Состав футзального клуба "Кайрат" покинут Умберто и Фернандиньо. В то же время чемпион страны уже определился с первым новичком на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BookmakeRReview, алматинцы подпишут лидера "Актобе" Виктора Уго, более известного как Витао.

В команду из Западного Казахстана бразилец перешел перед началом минувшего сезона. До этого он выступал в чемпионате Японии. За "Актобе" Витао сыграл 45 матчей во всех турнирах (чемпионат, кубок, Лига чемпионов) и забил 38 голов.

При этом Умберто станет игроком испанского клуба "Винья Альбали Вальдепеньяс". За "Кайрат" он отыграл девять матчей, в которых забил девять мячей.

Будущая команда Фернандиньо пока неизвестна. Однако ожидается, что бразилец следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

Добавим, что "Кайрат" в 18-й раз подряд стал чемпионом Казахстана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!