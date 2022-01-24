"Мы знаем игру Казахстана, но...". Тренер соперников по Евро-2022 высказался об очной дуэли

Главный тренер сборной Финляндии Мико Мартич перед матчем с Казахстаном на Евро-2022 по футзалу разобрал игру соперника, информирует пресс-служба федерации.

Встреча пройдет в ночь с 24 по 25 января, а ранее был назван потенциальный победитель матча.

"Мы начали их анализировать пару дней назад. Они могут быть не в лучшем настроении из-за внутренних дел и коронавирусной ситуации. Возможно, это было немного заметно в матче со Словенией. Несколько их игроков играют в одной клубной команде, а также они занимают четвертое место в мире, поэтому впереди непростая задача. Тем не менее мы с нетерпением ждем этого, и здорово играть против команды такого уровня. Однако мы не будем счастливы, если не получим результат от матча.

Они часто используют своих вратарей, и, возможно, одной из причин этого является их состояние. Словения хорошо защищалась и забила один гол из-за ошибки вратаря. У них много индивидуальных навыков. Им не хватает Акбаликова, но мы и так знаем, как они играют. Мы будем выбирать нашу защиту в зависимости от текущего результата матча. Если поведем, то сыграем чуть увереннее, а если будем проигрывать, то надо быть агрессивнее. Однако мы не собираемся менять нашу собственную игровую идентичность", - разъяснил Мартич.

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Ранее сборная Казахстана изменила позицию в рейтинге УЕФА, и наша национальная сборная потеряла еще одного исполнителя.