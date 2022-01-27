"Мы должны быть к этому готовы". Кака - о решающем матче на Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака поделился ожиданиями от решающего матча с Италией на групповом этапе Евро-2022 в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета В пройдет 28 января в Гронингене и начнется в 22:30 по казахстанскому времени.

"Жду от итальянцев хорошей игры, они точно будут рисковать. В концовках обоих стартовых матчей сборная Италии меняла вратаря на пятого полевого игрока при ничейном счете. Очевидно, ничьи их не устраивали. Теперь же у соперника не осталось других вариантов, кроме как побеждать. Мы должны быть к этому готовы", - приводит его слова сайт УЕФА.

Отметим, что Казахстан с 4 очками лидирует в группе, подопечным Кака хватит и ничьей для попадания в плей-офф, их устроит даже поражение, если Словения не обыграет в параллельном матче Финляндию. Сборной Италии, у которой 2 очка, нужно обязательно побеждать.