Лидер сборной Казахстана сотворил историю в чемпионате Португалии

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Сегодня 14:38
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Игрок сборной Казахстана по футзалу Рего Тайнан стал чемпионом Португалии в составе "Спортинга", передают Vesti.kz.

Его команда в третьем матче финала плей-офф обыграла "Брагу" - 6:3 и выиграла серию до трех побед со счетом 3-0.

Как итог, лиссабонский клуб в 19-й раз стал победителем национальной лиги. При этом "Спортинг" стал первой в Португалии командой, которой удалось выиграть четыре чемпионства подряд.

Тайнан выступает за "Спортинг" с прошлого года, также защищал его цвета с 2019 по 2021 год. В Казахстане он играл за "Кайрат" (2017-2019).

В 2018-м бразилец получил паспорт Казахстана и начал привлекаться в национальную команду.

Метки:
Португалия Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

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