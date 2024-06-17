Лидер "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор опубликовал пост в соцсетях после фиаско в чемпионате страны, передают Vesti.kz.

"Кайрат" впервые за 20 лет утратил титул чемпиона Казахстана.

"Еще один сезон закончился поражением в финале казахстанской лиги. Прежде всего, поздравляю команду "Семей" с завоеванием титула. Очень сложный, изнурительный сезон, несомненно самый изнурительный из всех остальных, теперь пора двигаться дальше, ехать домой отдыхать с семьей и восстанавливать силы, спорт тем и хорош, что завтра у нас уже есть возможность исправиться и сделать все лучше, горжусь своей командой, учимся на своих ошибках и возвращаемся сильнее.

Благодарю Бога за каждый мой шаг, за каждую возможность, без него я ничто! Я хочу выразить особую благодарность физиотерапевту нашей команды, он был основополагающим в моем возвращении в строй в разгар турбулентности в эти последние месяцы, спасибо тебе, брат, и моей жене. Спасибо за поддержку во всем, ты мой герой, моя жизнь, и ты сделала меня сильнее, ты всегда будешь всем для нас, видишь, наша борьба никогда не будет напрасной, я люблю тебя", - написал он на своей странице в Instagram.