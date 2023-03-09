Лидер сборной Казахстана отреагировал на выход в элитный раунд отбора ЧМ-2024 по футзалу

Лидер сборной Казахстана по футзалу Дуглас прокомментировал выход команды в элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

"Первое место в группе и гарантированная квалификация в следующий раунд отборочного турнира. Казахстан всегда будет с честью представлен", - отметил он.

Напомним, что подопечные Пауло Рикардо Кака стали победителями группы в основном раунде, сыграв вничью со Словенией в заключительном матче. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля.

Победитель группы получит путевку на чемпионат мира-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.