"Красная карточка! И нам стало еще тяжелее". Тренер сборной Казахстана - о камбэке на старте Евро-2022 по футзалу

Ассистент главного тренера сборной Казахстана по футзалу Сергей Коридзе высказался об удалении в стартовой игре Евро-2022, которое создало дополнительные проблемы в матче со Словенией, передает Kazakhstan Futsal в Instagram.

"Конечно, как складывалась игра... Мы три раза отыгрывались и сравняли счет в конце. Конечно, мы довольны, как закончилась игра. Вчера мы думали, что у нас было тяжелое положение до игры, но началась игра, и мы остались в меньшинстве. Один наш игрок получил красную карточку, и нам стало еще тяжелее.

Мы думаем, что это тоже повлияло на игру. У нас был неполный состав. И позволять себе получать красную карточку, которая не нужна была в этот момент... В самом начале игры мы остались в меньшинстве. Это, конечно, повлияло на нашу игру и результат. Один из основных и ведущих игроков выбыл", - подытожил тренер.

Сборная Казахстана отыгралась с 2:4 и стартовала с камбэка на Евро-2022 по футзалу