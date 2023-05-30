Клуб из Казахстана выиграл Межконтинентальный кубок по футзалу

В Льорет-де-Мар (Испания) завершился розыгрыш Межконтинентального кубка по футзалу среди любительских команд (EFA Intercontinental Futsal Cup), сообщают Vesti.kz.

Победителем турнира стала казахстанская команда Allur. В финале им противостояла французская "Бастия". Причем это единственная команда, которую казахстанцы не смогли обыграть на предварительном этапе (3:3).

В финальном матче казахстанская команда сделала весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив четыре безответных мяча. После перерыва Allur сумел удержать преимущество и довести матч до победы - 6:2.

Фото: instagram.com/efaintercontinentalfutsalcup