Клуб из Казахстана всколыхнул трансферный рынок перед Лигой чемпионов

Футзальный клуб "Семей" из одноименного города представил очередного новичка, передают Vesti.kz.

Казахстанцы подписали контракт с Родриго Барбосой До Прадо, более известным как Родригиньо.

34-летний Родригиньо забил 53 голов в 218 матчах в составе российского клуба "Норильский никель". Кроме того он является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка в составе клуба "Пату".





Ранее "Семей" подписал звездного игрока сборной Бразилии Феррао.

Напомним, что в минувшем сезоне "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана и прервал гегемонию алматинского "Кайрата", завоевав право представить страну в Лиге чемпионов. Клуб был основан только в 2023 году.

"Кайрат" и "Семей" попали в группу "смерти" Лиги чемпионов