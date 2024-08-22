Клуб из Казахстана всколыхнул трансферный рынок перед Лигой чемпионов

Новости спорта Футзал
Сегодня 18:39
©instagram.com/fcsemey

Футзальный клуб "Семей" из одноименного города представил очередного новичка, передают Vesti.kz.

Казахстанцы подписали контракт с Родриго Барбосой До Прадо, более известным как Родригиньо.

34-летний Родригиньо забил 53 голов в 218 матчах в составе российского клуба "Норильский никель". Кроме того он является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка в составе клуба "Пату".


Ранее "Семей" подписал звездного игрока сборной Бразилии Феррао.

Напомним, что в минувшем сезоне "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана и прервал гегемонию алматинского "Кайрата", завоевав право представить страну в Лиге чемпионов. Клуб был основан только в 2023 году.

"Кайрат" и "Семей" попали в группу "смерти" Лиги чемпионов

Метки:
Футзал Бразилия Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:39
Футзал
Клуб из Казахстана всколыхнул трансферный рынок перед Лигой чемпионов
Сегодня , 18:24
Футзал
Казахстан назвал состав на первый матч перед ЧМ по футзалу
Сегодня , 18:09
Футзал
Прямая трансляция матча сборной Казахстана перед ЧМ по футзалу
Вчера , 11:03
Футзал
Прояснилось шокирующее будущее лидера сборной Казахстана по футзалу
19 августа, 18:06
Футзал
В сборной Казахстана сообщили хорошие новости перед ЧМ по футзалу в Узбекистане
19 августа, 13:32
Футзал
Узбекистан устроил голевую феерию с Португалией перед ЧМ по футзалу
8 августа, 16:33
Футзал
Сборная Казахстана нашла 18-летнего таланта перед ЧМ по футзалу
3 августа, 11:55
Футзал
Сборная Казахстана по футзалу вызвала ажиотаж в Узбекистане перед чемпионатом мира
23 июля, 12:15
Футзал
Лидер сборной Казахстана переходит в клуб из Саудовской Аравии: подробности
22 июля, 16:41
Футзал
Пятикратный лучший вратарь мира из Казахстана сыграл с победителем Лиги чемпионов из "Реала"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»