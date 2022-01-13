В Казахстане покажут в прямом эфире матчи сборной на Евро по футзалу

Телеканал Qazsport в прямом эфире покажет все матчи сборной Казахстана по футзалу на чемпионате Европы в Нидерландах, сообщает KazFootball.kz.

Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Подопечные Пауло Рикардо Кака в группе B сыграют с Италией, Словенией и Финляндией.

Расписание игр:

20 января

22:30. Казахстан - Словения

25 января

01:30. Финляндия - Казахстан

28 января

22:30. Казахстан - Италия

Казахстанская команда уже приступила к учебно-тренировочным сборам в Нур-Султане. С ее составом можно ознакомиться здесь.