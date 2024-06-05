Казахстан вышел в четвертьфинал Евро-2024 среди любителей

Новости спорта Футзал
5 июня 18:19
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Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей в Боснии и Герцеговине, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала казахстанцы встречались со Словенией и одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Диас Егинжанов.

Словенцы в конце игры остались в меньшинстве после удаления Мака Карабеговича.

В 1/4 финала сборная Казахстана сыграет с победителем пары Азербайджан - Болгария.

Отметим, что на групповом этапе команда Казахстана уступила Греции - 0:1, а затем обыграла команды Англии (7:0) и Украины (3:2).

Метки:
Мини-футбол Сборная РК по футболу Босния и Герцеговина Словения

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