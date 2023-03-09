Казахстан узнал потенциальных соперников по элитному раунду ЧМ-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 11:17
©КФФ

Определились все участники элитного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу с участием сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Неожиданным результатом завершился последний матч Казахстана в отборе ЧМ-2024

В элитный раунд вышли:

Армения (победитель группы 3)

Азербайджан (второе место в группе 6)

Грузия (победитель группы 2)

Испания (победитель группы 1)

Италия (победитель группы 10)

Казахстан (победитель группы 5)

Польша (победитель группы 6)

Португалия (победитель группы 4)

Румыния (победитель группы 8)

Сербия (второе место в группе 9)

Словакия (победитель группы 12)

Словения (второе место в группе 5)

Украина (победитель группы 11)

Финляндия (второе место в группе 8)

Франция (победитель группы 9)

Хорватия (победитель группы 7)

В стыковые матчи вышли:

Бельгия (второе место в группе 2)

Венгрия (второе место в группе 7)

Германия (второе место в группе 12)

Литва (второе место в группе 4)

Молдова (второе место в группе 1)

Нидерланды (второе место в группе 11)

Чехия (второе место в группе 3)

Швеция (второе место в группе 10)

Жеребьевка стыковых матчей основного раунда состоится 10 марта в Ньоне. Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля. Матчи этой стадии в группах завершатся к 20 декабря 2023 года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧМ по футзалу Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:17
Футзал
Казахстан узнал потенциальных соперников по элитному раунду ЧМ-2024 по футзалу
Сегодня , 09:38
Футзал
Лидер сборной Казахстана отреагировал на выход в элитный раунд отбора ЧМ-2024 по футзалу
Вчера , 18:39
Футзал
Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге
Вчера , 07:35
Футзал
Словения - Казахстан. Прямая трансляция матча отбора на ЧМ-2024 по футзалу
4 марта, 14:19
Футзал
Следующий соперник сборной Казахстана по отбору на ЧМ по футзалу одержал разгромную победу
3 марта, 17:00
Футзал
Кака повезет вторую сборную на матчи отбора Евро-2023: есть одно "но"
1 марта, 07:44
Футзал
Сборная Казахстана узнала плохие новости перед матчем отбора на ЧМ-2024 по футзалу
22 февраля, 09:16
Футзал
"Я приеду в Казахстан". Экс-звезда "Реала" встретится с лидером "Кайрата"?
13 февраля, 13:53
Футзал
Лидер сборной Казахстана по футзалу может перейти в "Спортинг"
6 января, 12:00
Футзал
Стали известны планы "Кайрата" на лидеров сборной Казахстана по футзалу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»