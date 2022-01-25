Казахстан и Словения выйдут в плей-офф, или как болельщики отреагировали на лидерство в группе на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу возглавила свою группу на Евро-2022, а болельщики прогнозируют выход из квартета и ждут возвращения удаленного Альберта Акбаликова, передает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба КФФ в Instagram опубликовала таблицу с участием казахстанской сборной, а в комментариях начали делать прогнозы.

"Нужно обыгрывать Италию. Ничья выведет нас на Португалию", - вычислил один из авторов сообщения.

"Казахстан сыграет с Украиной", - делает прогноз другой.

"Словения с Казахстаном выйдут в плей-офф", - считает еще один комментатор.

Второй темой для обсуждения стало возвращение в заявку Акбаликова, который был удален в матче со Словенией. Игру с Финляндией игрок пропустил, но его дисквалификация, по информации болельщиков, может помешать сыграть и с Италией.

Добавим, что матчи Казахстана с Италией и Словении с Финляндией, которые начнутся параллельно, состоятся 28 января. В четвертьфинал Евро-2022 выйдут две лучшие команды группы.

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