Казахстан оформил разгром в первом матче перед ЧМ-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 20:25
©instagram.com/kff_team_futsal

Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана провела первый из пяти товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату-2024 по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча с Таджикистаном проходила в Астане и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Отличились Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай.

24 августа команды проведут вторую игру. Также у казахстанской сборной запланированы товарищеские матчи с Аргентиной и Ираном.

ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане. В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Таджикистан также отобрался в финальную часть мундиаля. Его соперниками по группе E станут команды Португалии (действующий чемпион), Панамы и Марокко.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Таджикистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:25
Футзал
Казахстан оформил разгром в первом матче перед ЧМ-2024 по футзалу
Сегодня , 18:39
Футзал
Клуб из Казахстана всколыхнул трансферный рынок перед Лигой чемпионов
Сегодня , 18:24
Футзал
Казахстан назвал состав на первый матч перед ЧМ по футзалу
Сегодня , 18:09
Футзал
Прямая трансляция матча сборной Казахстана перед ЧМ по футзалу
Вчера , 11:03
Футзал
Прояснилось шокирующее будущее лидера сборной Казахстана по футзалу
19 августа, 18:06
Футзал
В сборной Казахстана сообщили хорошие новости перед ЧМ по футзалу в Узбекистане
19 августа, 13:32
Футзал
Узбекистан устроил голевую феерию с Португалией перед ЧМ по футзалу
8 августа, 16:33
Футзал
Сборная Казахстана нашла 18-летнего таланта перед ЧМ по футзалу
3 августа, 11:55
Футзал
Сборная Казахстана по футзалу вызвала ажиотаж в Узбекистане перед чемпионатом мира
23 июля, 12:15
Футзал
Лидер сборной Казахстана переходит в клуб из Саудовской Аравии: подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»