Казахстан обыграл Францию в матче за бронзу Евро-2024

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Сегодня 12:58
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Казахстан стал бронзовым призером чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей. Континентальный турнир проходил в Сараево (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz.

Казахстанцы дошли до полуфинала, уступив Румынии (1:1, 2:4 по пенальти). В другом матче 1/2 финала Сербия разгромила Францию (5:0).

Во встрече за третье место Казахстан оказался сильнее Франции (7:2), а в финале Сербия победила Румынию (1:1, 11:10 по пенальти).

Отметим, что победители предыдущего Евро азербайджанцы были выбиты казахстанцами в четвертьфинале.

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Казахстан Футзал

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