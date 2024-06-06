Казахстан обыграл действующего чемпиона и вышел в полуфинал Евро-2024

В Сараево (Босния и Герцеговина) проходит чемпионат Европы по мини-футболу среди любителей. Сборная Казахстана сотворила сенсацию в четвертьфинале, передают Vesti.kz.

На этой стадии была обыграна команда Азербайджана. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти удача сопутствовала казахстанцам - 7:6.

Как итог, сборная Азербайджана потеряла титул чемпиона Европы.

В полуфинале Казахстан встретится с победителем пары Сербия - Бельгия.

Отметим, что на групповом этапе казахстанская команда уступила Греции (0:1), после чего победила Англию (7:0) и Украину (3:2). А в 1/8 финала прошла Словению (1:0).