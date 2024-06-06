Казахстан обыграл действующего чемпиона и вышел в полуфинал Евро-2024

Новости спорта Футзал
Вчера 22:12
©facebook.com/eurominifootball

В Сараево (Босния и Герцеговина) проходит чемпионат Европы по мини-футболу среди любителей. Сборная Казахстана сотворила сенсацию в четвертьфинале, передают Vesti.kz.

На этой стадии была обыграна команда Азербайджана. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти удача сопутствовала казахстанцам - 7:6.

Как итог, сборная Азербайджана потеряла титул чемпиона Европы.

В полуфинале Казахстан встретится с победителем пары Сербия - Бельгия.

Отметим, что на групповом этапе казахстанская команда уступила Греции (0:1), после чего победила Англию (7:0) и Украину (3:2). А в 1/8 финала прошла Словению (1:0).

Метки:
Мини-футбол Сборная РК по футзалу Казахстан
Новости
Вчера , 22:12
Футзал
Казахстан обыграл действующего чемпиона и вышел в полуфинал Евро-2024
Вчера , 17:16
Футзал
Испанский клуб выкупит бразильского таланта у "Кайрата"
5 июня, 18:19
Футзал
Казахстан вышел в четвертьфинал Евро-2024 среди любителей
3 июня, 23:27
Футзал
Казахстан и Украина определили победителя матча Евро-2024 среди любителей
3 июня, 19:27
Футзал
Разгромом завершился матч Казахстана и Англии на Евро-2024 среди любителей
31 мая, 20:09
Футзал
Без Тайнана? Каким будет состав сборной Казахстана на ЧМ по футзалу
30 мая, 18:58
Футзал
Кака назвал проблему сборной Казахстана в отборе на Евро-2026
30 мая, 16:00
Футзал
Казахстан узнал соперников по группе отбора на Евро-2026 по футзалу
29 мая, 07:30
Футзал
В сборной Узбекистана высказались о статусе Казахстана на ЧМ по футзалу
27 мая, 15:28
Футзал
Лидер сборной Казахстана рискует пропустить ЧМ по футзалу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»