Казахстан? Названы полуфиналисты Евро-2022 по футзалу

31 января на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах стартуют четвертьфиналы, сообщает корреспондент Vest.kz.

В них сборная Казахстана сыграет против Украины, Португалия - против Финляндии, Россия - против Грузии, а Испания - против Словакии.

По мнению букмекерской компании 1xbet.kz, в полуфиналах встретятся Казахстан - Россия и Португалия - Испания.

Победа Казахстана - 1.624, ничья - 5.1, победа Украины - 3.84. Проход дальше: Казахстан - 1.395, Украина - 2.875;

Победа Португалии - 1.308, ничья - 6.7, победа Финляндии - 6.3. Проход дальше: Португалия - 1.16, Финляндия - 4.96;

Победа России - 1.125, ничья - 9.4, победа Грузии - 10. Проход дальше: Россия - 1.062, Грузия - 8.1;

Победа Испании - 1.098, ничья - 9.9, победа Словакии - 17. Проход дальше: Испания - 1.04, Словакия - 9.8.

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Напомним, сборная Казахстана в первом матче на Евро-2022 сыграла вничью со Словенией - 4:4, а затем разгромила Финляндию - 6:2 и Италию - 4:1.