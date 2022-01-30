"И тут казахи!". Как отреагировали украинские болельщики на матч с Казахстаном в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборные Казахстана и Украины встретятся в плей-офф чемпионата Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Предлагаем ознакомиться с реакцией болельщиков соперника, некоторые из которых не верят в победу своей команды.
Матч 1/4 финала пройдет в ночь на 1 февраля. В случае победы Казахстан в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.
Алекс1955 (Донецк)
И тут казахи!
geravit93 (Чернигов)
Дальше сложнее. Казахстан - одна из лучших команд Европы.
Маячок Севастополя
Сложно будет. Надо реализовывать свои моменты не так, как сегодня.
usein
Казахи играют от обороны. Надо заставить их играть первым номером и самим играть контру!
Олександр Письменний
Голы приготовили для казахов.
MBTUkraine
Без шансов для казахов!
Владимир Копяк
Выход из группы был прогнозируемый, получилось, правда, через пень-колоду и не без помощи братков-сербов, но это такое... С казахами дальше - без шансов, даже если встанут в глухую защиту и Бог будет на нашей стороне. Так что надежда на матч с россиянами 1 к 10000000.
ForzaMilan
Против казахов без шансов!
19oleksiy08
Сборная ничуть не слабее Португалии, но имеет менее вариативный состав, три четверки у казахов нет, как у Португалии, поэтому физикой задушить вряд ли смогут. Так что шансов будет больше, чем сегодня.
Oliynuk_sport
Сильная команда у Казахстана, они выиграли группу, победив в последнем туре Италию. Шансы на выход в полуфинал у Украины есть, но фаворит матча Казахстан.
Добавим, что сборная Казахстана в третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата Европы, на двух предыдущих турнирах наша команда добивалась следующих результатов: в 2016 году - третье место, в 2018-м - четвертое место.