"И тут казахи!". Как отреагировали украинские болельщики на матч с Казахстаном в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборные Казахстана и Украины встретятся в плей-офф чемпионата Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Предлагаем ознакомиться с реакцией болельщиков соперника, некоторые из которых не верят в победу своей команды.

Матч 1/4 финала пройдет в ночь на 1 февраля. В случае победы Казахстан в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.

Алекс1955 (Донецк)

И тут казахи!

geravit93 (Чернигов)

Дальше сложнее. Казахстан - одна из лучших команд Европы.

Маячок Севастополя

Сложно будет. Надо реализовывать свои моменты не так, как сегодня.

usein

Казахи играют от обороны. Надо заставить их играть первым номером и самим играть контру!

Олександр Письменний

Голы приготовили для казахов.

MBTUkraine

Без шансов для казахов!

Владимир Копяк

Выход из группы был прогнозируемый, получилось, правда, через пень-колоду и не без помощи братков-сербов, но это такое... С казахами дальше - без шансов, даже если встанут в глухую защиту и Бог будет на нашей стороне. Так что надежда на матч с россиянами 1 к 10000000.

ForzaMilan

Против казахов без шансов!

19oleksiy08

Сборная ничуть не слабее Португалии, но имеет менее вариативный состав, три четверки у казахов нет, как у Португалии, поэтому физикой задушить вряд ли смогут. Так что шансов будет больше, чем сегодня.

Oliynuk_sport

Сильная команда у Казахстана, они выиграли группу, победив в последнем туре Италию. Шансы на выход в полуфинал у Украины есть, но фаворит матча Казахстан.

Добавим, что сборная Казахстана в третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата Европы, на двух предыдущих турнирах наша команда добивалась следующих результатов: в 2016 году - третье место, в 2018-м - четвертое место.