Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу осталась в четверке лидеров по версии УЕФА после обновления рейтинга, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака опустились на четвертое место, пропустив вперед сборную Россию. На пятое место поднялась команда Хорватия, обойдя две команды, а девятое на восьмое место сменила Словения. Финляндия, еще один соперник Казахстана по Евро-2022, поднялась с 15-го на 14-е место.

Рейтинг УЕФА по футзалу (23 января)

1. Испания - 2504,962

2. Португалия - 2485,706

3. Россия - 2472,920

4. Казахстан - 2327,358

5. Хорватия - 2090,323

6. Сербия - 1912,714

7. Италия - 1909,031

8. Словения - 1899,817

9. Азербайджан - 1899,413

10. Чехия - 1887,535

...14. Финляндия - 1775, 583.

"Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией

Ранее был назван победитель матча второго тура Евро-2022 между Казахстаном и Финляндии. Матч пройдет в ночь с 24 на 25 января.