"Кайрат" объявил об уходе легионера

Алматинский футзальный "Кайрат" объявил об уходе бразильского универсала Савио Валадареса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок покидает команду в связи с окончанием срока контракта.

Савио выступал за "Кайрат" с 2020 года. В составе алматинского клуба он по два раза выиграл чемпионат Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что Савио выступает за сборную Румынии, в составе которой провел 14 матчей и забил семь мячей.

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