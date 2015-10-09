Какау разобрал победу со счётом 9:2 и нашёл слабости у сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Какау подвёл итоги первого товарищеского матча с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счётом 9:2 в пользу казахстанской команды. 15 апреля сборные проведут повторную встречу.

По словам Какау, он доволен результатом и отдачей игроков, но им еще есть над чем работать.

"Самое главное — победа, я доволен нашими игроками, они показали хорошую игру. Конечно, легко не было, потому что Азербайджан — новая команда, три дня назад они проиграли Грузии со счётом 3:2 и 5:2. Грузия очень хорошо выступила на чемпионате Европы. Самое главное — победа, ребята проявили характер, это хорошо, но в обороне ещё нужно работать, мы допустили две ошибки. Поздравляю команду, потому что первые игры, особенно после перерыва, всегда проходят тяжело. Думаю, дальше будет лучше. Спасибо игрокам. Также благодарю болельщиков, они для нас как шестой игрок", - цитирует бразильского специалиста КФФ.

Также наставник сборной Казахстана разобрал ошибки и слабые стороны его подопечных.

"Мы должны уважать соперника и играть все 40 минут с полной концентрацией. Агрессия — это не грубость, это темп. Сегодня команда показала хорошую игру. Я говорил ребятам, что первые десять минут будут сложными, потому что мы играли по схеме 3-1. Потом, когда перешли на 4-0, молодые игроки хорошо взаимодействовали, создавали моменты и забивали. Но некоторые моменты нужно менять. Сейчас мы не поддерживаем индивидуальную оборону, но в некоторых ситуациях переходим на зональную. У соперника есть два столба, против них очень сложно играть персонально, потому что они много двигаются и изматывают. Поэтому нам пришлось немного изменить игру. Но стандарты, особенно угловые, пока на недостаточном уровне — времени на подготовку было мало. Игроки иногда торопятся и хотят быстрее завершить атаку. Завтра будет тренировка, разберём ошибки и постараемся исправить их к следующей игре", — заявил Какау.

Напомним, Какау в начале года возглавил сборную Казахстана, с которой уже работал с 2013 по 2018 год. Под его руководством сборная завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года, что стало историческим достижением.

