Два игрока сборной Казахстана не сыграют с Италией на Евро-2022. Известны подробности

Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов не сыграют за сборную Казахстана по футзалу с Италией на Евро-2022, сообщает пресс-служба КФФ.

Решающий матч группового раунда состоится 28 января, а после двух матчей казахстанцы набрали четыре очка.

"По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА игрок сборной Казахстана Альберт Акбаликов дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре со Словенией. Нападающий уже пропустил матч против Финляндии и теперь не сыграет с Италией.

К сожалению, в решающем матче также не поможет Чингиз Есенаманов. Повторный тест лидера сборной показал положительный результат. Согласно регламенту турнира игрок вынужден провести семь дней (до 31 января) на карантине", - разъяснили в пресс-службе.

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