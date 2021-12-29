Игрок сборной Казахстана за один день нашел новый клуб

Игрок сборной Казахстана по футзалу Ерсултан Сагындыков нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне защитник расторг контракт с "Байтереком". В уральский клуб он пришел в июле и в нынешнем сезоне забил два мяча в чемпионате Казахстана и один гол в розыгрыше Кубка страны.

А уже сегодня, 29 декабря, "Атырау" объявил о переходе игрока.

Ранее Сагындыков выступал за рудненский "Аят", в футболке которого провел более 200 игр.

За сборную Казахстана он дебютировал в 2016 году. В его активе серебро студенческого чемпионата мира в 2016 году.