Игрок сборной Казахстана вслед за суперголом еще раз отличился в чемпионате России

Игрок сборной Казахстана Арнольд Кнауб забил второй гол за футзальный клуб "Динамо-Самара" в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец сравнял счет после перехвата в чужой зоне (1:1), но его команда уступила клубу "Газпром-Югра" со счетом 1:3. Ранее Кнауб забил гол, который отметили даже комментаторы встречи.

После пяти матчей национального первенства команда "Динамо-Самара" набрала шесть очков, выиграв две игры. Делит с четвертого по шестое место в таблице. Сегодня, 23 октября, пройдет повторная встреча с "Югрой".

Добавим, что контракт с "Динамо-Самарой" был подписан в октябре после успешного выступления сборной Казахстана на чемпионате мира.

Казахстанец забил супергол в чемпионате России. В восторге даже комментаторы

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