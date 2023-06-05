Игита и другие звезды сборной Казахстана по футзалу провели уникальный матч

Новости спорта Футзал
Сегодня 18:29
©фото организаторов

Более ста детей из небольших и отдаленных населенных пунктов Казахстана получили уникальную возможность сыграть с игроками футзального "Кайрата" и национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

Специальный футбольный Кубок состоялся в Талгаре. 

Основной турнир проходил по всем правилам профессионального спорта, но медали в качестве памятных наград получили все участники. Среди приглашенных гостей были и игроки "Кайрата" и сборной Казахстана - Лео Игита, Биржан Оразов, Альберт Акбаликов, Даурен Турсагулов и Нарун Сериков.

"Дарить свои знания и умения ребятам - это прекрасно! Они и меня зарядили весельем и задором, я будто снова вернулся в годы своего детства. Думаю, такие мероприятия важны, ведь сегодня с нами, возможно, играли будущие чемпионы. Хотелось бы, чтобы такого было побольше", - прокомментировал Оразов. 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК

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