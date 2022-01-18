Главный тренер сборной Казахстана объяснил натурализацию бразильца

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикарду Кака прокомментировал натурализацию 29-летнего бразильского нападающего "Кайрата" Эдсона, сообщает KazFootball.kz.

Игрок вошел в окончательную заявку национальной команды перед ЧЕ-2022, а Кака с оптимизмом смотрит на его приглашение.

– Натурализация Эдсона? Кто-то думает, что это ради чистого результата. Мы думаем, что это ради развития футзала в Казахстане", - цитирует издание наставника, опубликованные в Instagram.

Высказался о ситуации и лидер национальной сборной - голкипер Игита.

"Салам, казахстанский народ! За последнее время я прочитал очень много комментариев, сообщений, постов по поводу пяти легионеров в сборной Казахстана. Я как капитан сборной и как один из легионеров должен сказать свое мнение.

В первую очередь хочу сказать, что это автоматический процесс, потому что скоро начнется новый цикл, а я, Лео, Дуглас – уже не молодые. У нас еще есть много сил, но мы не молодые. Поэтому надо думать о будущем. Не любой игрок может получить гражданство, а лишь тот, который заслужил. Считаю, что Эдсон заслужил, доказал и показал свой характер своей игрой. Плюс один игрок, который нам очень поможет и сделает сборную Казахстана еще сильнее.

Последние лет 6-7 Казахстан очень хорошо играет, люди на нас смотрят. Если с каждым годом мы становимся только сильнее, то это лучше всего. Но это не значит, что каждый год будут натурализовывать очередного легионера. Мы, легионеры, приезжаем сюда и играем всем сердцем, отдаем все эмоции и помогаем процессу развития футзала в Казахстане. Видно, что после появления меня и Лео футзал в стране начал расти. Потом появились Дуглас, Тайнан, и мы все больше и больше растем. Поэтому, думаю, что гражданство для Эдсона – это только плюс. Думаю, что он так же, как и мы все, отдаст на поле всего себя.

Мы живем этой игрой. Играем за Казахстан как настоящие патриоты! Не сомневаюсь, что все будет хорошо. Климат и атмосфера в раздевалке тоже хорошие. Будем готовиться и бороться за медали. Знаем, что трудно, у нас нелегкая группа. Обещаю, что мы покажем максимальное желание. Совсем скоро казахстанский народ будет нас поддерживать и подталкивать к победам. Алга, Казахстан!" - констатировал капитан команды.

Напомним, Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.

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