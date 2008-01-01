Глава КФФ встретился с игроками и тренерами сборной Казахстана по футзалу перед стартом в отборе на Евро

Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков провел встречу с игроками и тренерами футзальной национальной команды перед стартовым матчем с Венгрией в рамках отбора на Евро-2022.



Учебно-тренировочный сбор команды проходил в Нур-Султане, где и пройдет сегодня, 9 декабря, первая игра подопечных Кака.



В беседе с командой Адильбек Джаксыбеков отметил, что произошедший выход из строя ряда основных игроков усложнил ситуацию, но не воспринимается поводом для паники.



"Казахстанская федерация футбола организовала команде проводимый на комфортабельных аренах подготовительный процесс и позаботилась о полноценном жизнеобеспечении сборной.



На замену выбывшим игрокам приглашены талантливые парни из резерва, и казахстанский футзал в приемлемом порядке стартует в новом отборочном цикле.



Залогом достойной игры нашей команды должны стать традиционно высокая самоотдача, а также понимание игроками и тренерами стоящей перед ними ответственности.



В добрый путь и удачи, дорогие друзья!" - сказал он.



Отметим, что впервые в истории отборочные матчи пройдут по формуле "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча на своей площадке и столько же - на выезде.



Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку. Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Добавим, что Казахстан также был в претендентах на проведение Евро-2022.



Календарь игр сборной Казахстана в группе 5 выглядит следующим образом:



9 декабря 2020 года: Казахстан - Венгрия;



28 января 2021 года: Израиль - Казахстан;



2 марта 2021 года: Казахстан - Беларусь;



8 марта 2021 года: Беларусь - Казахстан;



6 апреля 2021 года: Венгрия - Казахстан;



13 апреля 2021 года: Казахстан - Израиль.