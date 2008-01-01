Генсек КФФ озвучил факторы успеха Казахстана в стартовом матче отбора на Евро по футзалу

Хозяева сохранили свои ворота на "замке".

Фото: КФФ©
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Вчера 16:54

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался о победе подопечных Кака над Венгрией в стартовом матче отборочного турнира Евро-2022 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

"Поздравляю сборную Казахстана по футзалу с яркой победой над Венгрией! Комбинационная игра, сплоченность, грамотная работа тренерского штаба, игроков и персонала - залог успеха! Продолжайте в том же духе! Алға, Қазақстан!" - написал он на своей странице в Instagram. 

Благодаря этой победе Казахстан, набрав три очка, вышел на первое место в квартете 5. За ним расположились Беларусь (три очка), Израиль (0) и Венгрия (0).

Следующую встречу команда Кака проведет на выезде против Израиля 28 января.

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Футбол Футзал
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Вчера 16:54
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