Генсек КФФ озвучил факторы успеха Казахстана в стартовом матче отбора на Евро по футзалу

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался о победе подопечных Кака над Венгрией в стартовом матче отборочного турнира Евро-2022 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.



"Поздравляю сборную Казахстана по футзалу с яркой победой над Венгрией! Комбинационная игра, сплоченность, грамотная работа тренерского штаба, игроков и персонала - залог успеха! Продолжайте в том же духе! Алға, Қазақстан!" - написал он на своей странице в Instagram.



Благодаря этой победе Казахстан, набрав три очка, вышел на первое место в квартете 5. За ним расположились Беларусь (три очка), Израиль (0) и Венгрия (0).



Следующую встречу команда Кака проведет на выезде против Израиля 28 января.