Алматинский футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе голкипера Дуду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский вратарь покинул команду в связи с истечением срока контракта.

Дуду перешел в "Кайрат" перед сезоном-2017/18. В составе алматинского клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана, стал обладателем Кубка Еременко и серебряным призером Лиги чемпионов.

Напомним, что Дуду не смог принять участие в Лиге чемпионов из-за положительного теста на коронавирус.

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