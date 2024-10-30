Экс-тренер сборной Казахстана преподнес сенсацию в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футзалу Какау вывел свою новую команду - румынский "Юнайтед Галац" в Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В основном раунде ЛЧ "Юнайтед Галац" играл в одной группе с действующим чемпионом "Пальмой" (Испания), "Динамо" Загреб (Хорватия) и клубом "Добовец" (Словения).

По итогам группового этапа команда Какау набарала 4 очка и заняла второе место в группе. Таким образом, "Юнайтед Галац" вышел в Элитный раунд вместе с "Пальмой" (9) и "Динамо" (2). "Добовец" (0) покинул турнир.

Жеребьевка Элитного раунда ЛЧ, куда также пробились алматинский "Кайрат" и "Семей", состоится 31 октября.

Матчи этой стадии турнира пройдет 26 ноября - 1 декабря. Финальная стадия: 1 или 2 и 3 или 4 мая.

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Напомним, Какау со сборной Казахстана завоевал "бронзу" Евро-2016, пробился в плей-офф чемпионата мира-2016 и дошел до полуфинала Евро-2018. Еще дважды он выигрывал Кубок УЕФА с "Кайратом".