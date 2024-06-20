Чемпион Казахстана подписал лучшего игрока мира. Он легенда "Барселоны"

Бразильский форвард Карлос Вагнер Гуларте Фильо, более известный как Феррао, продолжит карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.

Трехкратный лучший игрок мира уже попрощался с "Барселоной", за которую выступал с 2014 года. Ожидается, что Феррао в ближайшее время присоединится к "Семею".

33-летний бразилец три раза становился чемпионом Испании (2018/19, 2020/21, 2021/22), дважды обладателем Лиги чемпионов, а также трижды был признан лучшим игроком мира (2019, 2020, 2021).

Напомним, "Семей" завоевал чемпионство и прервал 20-летнюю гегемонию "Кайрата". В следующем сезоне семейцы выступят в Лиге чемпионов.