Бывший тренер сборной Казахстана оценил первого соперника и шансы выиграть Евро-2022 по футзалу

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов оценил шансы команды успешно выступить на Евро-2022 и дал прогноз Legalbet.kz на стартовый матч со Словенией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сборная Казахстана под руководством одного из лучших тренеров мира является одним из главных претендентов на чемпионство, особенно после того, как накануне перед самым стартом Евро натурализовался ведущий игрок "Кайрата" бразилец Эдсон. Теперь "бразильский" кулак сборной (Игита, Тайнан, Лео, Дуглас и Эдсон) вместе с одаренными и уже опытными местными игроками (Есенаманов, Акбаликов, Кнауб, Турсагулов, Оразов) могут обыграть любую сборную", - отметил Муканов.

Впрочем, он не ожидает результативной игры со Словенией: "Но словенская команда достаточно крепкий орешек, она очень опытна и часто на равных играет с ведущими командами мира. Да и последняя очная встреча за выход на чемпионат мира в элитном раунде сложилась очень непросто для Казахстана, только на последней минуте Турсагулов принес победу коллективу Кака. Объявил о завершении карьеры главный забивала словенской сборной Чуец, многим ведущим игрокам уже за тридцать, например, практически не меняющемуся капитану Осредкару - 35. Думаю, игра будет вязкой и голов мы увидим немного".

Отметим, что перед стартом Евро-2022 стало известно о потере одного из лидеров сборной Лео. Кроме того, первый матч пропустят главный тренер Пауло Рикардо Кака и игрок Арнольд Кнауб, они остаются на карантине.

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Cегодня, 20 января, сборная Казахстана проведет стартовый матч против Словении. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.