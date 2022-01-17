Игрок футзального "Кайрата" Эдсон получил казахстанское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Также отмечается, что отныне он сможет играть за сборную Казахстана.

При этом Meta-ratings.kz проинформировал, что Эдсон отправился вместе с командой в Нидерланды на финальную стадию чемпионата Европы. Таким образом, за Казахстан на континентальном турнире будут выступать пять натурализованных бразильцев: Игита, Дуглас, Лео, Тайнан и Эдсон.

Последний выступает за алматинский клуб с 2018 года, за который провел 98 матчей и забил 87.

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