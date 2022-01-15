Названы шансы сборной Казахстана по футзалу выиграть Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу входит в топ-4 кандидатов на победу в Евро-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

По мнению букмекерской компании Olimpbet, шансы на победу казахстанцев оцениваются с коэффициентом 5. В первую тройку команд входят Испания (коэффициент - 3), Россия (4) и Португалия (4,5)

Далее идет Италия (10), а возможный успех Украины оценивается коэффициентом 21. Букмекеры считают, что наименьшие шансы на золото у Нидерландов и Боснии и Герцеговины (по 200).

Добавим, что континентальный турнир пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии. Чемпионат будет показан в прямом эфире.