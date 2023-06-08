Ассоциация футзала Казахстана получила нового руководителя

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Сегодня 17:40
©КФФ

Новым президентом Ассоциации футзала Казахстана избран известный в прошлом футзальный арбитр Талгат Космухамбетов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Космухамбетов является воспитанником футбольной школы костанайского "Тобола". Будучи футболистом выступал за родной клуб с 2001 по 2005 год.

В 2011-2017 годах занимал пост заместителя директора ФК "Тобол", а в 2019-2020 годах трудился в качестве финансового директора ФК "Астана".

С апреля по август 2022-го Космухамбетов занимал должность заместителя директора Департамента футзала Казахстанской федерации футбола.

С сентября 2022-го по сегодняшний день был директором Департамента футзала и инспектирования Ассоциации футзала Казахстана.

На протяжении долгих лет Космухамбетов судил множество матчей чемпионата Казахстана по футзалу, а с 2014-го, получив категорию ФИФА, обслуживал матчи футзальной Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка мира, студенческого чемпионата мира, чемпионата Европы среди женщин, а также отборочные матчи чемпионата мира и чемпионата Европы. Четырежды признавался лучшим арбитром Казахстана.

Отметим, что ранее занимавший пост президента АФК Толеугали Тайтулеев переходит на должность почетного президента Ассоциации.

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Метки:
Футзал

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