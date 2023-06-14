Врач раскрыл неожиданную опасность пива

Врачи предупредили об особом коварстве пива. Напиток, который многие воспринимают как "легкий и безопасный", разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям. Также страдают сердце и кишечник, передают Vesti.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Как отметил хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян, "пивное" или "бычье" сердце становится невероятно разбухшим - это почти неизлечимо. Кроме того, частое употребление пива может повлиять на развитие рака кишечника - недуг прячется за такими симптомами как "боли в спине или животе".

Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, пиво является одним из видов алкогольных напитков, производимых с использованием дрожжей.

"По этой причине оно ухудшит состояние кишечника и будет способствовать росту бактерий. То есть ухудшит стул и газообразование", - отметил врач.

Также следует учесть, что пиво содержит значительное количество этанола, и люди обычно не ограничиваются одним стаканчиком.

"Кроме того, пиво содержит вещества, способствующие росту инфекции и ослабляющие иммунную систему", - подчеркнул гастроэнтеролог.

Кардиолог Анна Кореневич также высказывала свои опасения относительно пива. Она отмечает, что пивная пенка содержит кобальт, избыток которого может негативно сказаться на сердце.

Помимо этого, пиво может насыщать кровь углекислым газом, наносить вред клеткам головного мозга и вызывать гормональные сбои. Любители пива часто становятся раздражительными и испытывают проблемы со сном. Медики указывают на множество негативных последствий, связанных с этим на первый взгляд безобидным напитком.