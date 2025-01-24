Врач предложила лучшие упражнения для офисных работников

Врач-невролог Марина Хамурзова рассказала, какие упражнения помогут офисным работникам избежать негативных последствий малоподвижного образа жизни. При сидячей работе чаще всего страдают шея и запястья, а также возрастает риск развития заболеваний, таких как остеохондроз, геморрой и простатит, передают Vesti.kz.Рекомендуемые упражнения
Невролог предложила три простых упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте:
Хамурзова подчеркнула, что регулярное выполнение таких упражнений помогает предотвратить застой крови и укрепить мышцы. Это особенно важно для тех, кто проводит большую часть дня за компьютером.Вывод
Даже простые упражнения могут существенно улучшить самочувствие и снизить риск развития заболеваний у офисных работников. Регулярно выполняйте их, чтобы поддерживать здоровье и бодрость в течение рабочего дня.