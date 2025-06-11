Ученые выяснили, почему девушки выбирают плохих парней

Женщины считают мужчин с выраженными чертами так называемой "темной триады" более привлекательными и заслуживающими доверия. К такому выводу пришли исследователи из Хунаньского педагогического университета, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

В рамках исследования участницам – более 500 женщинам – показывали нейтральные фотографии мужчин, различающихся по уровню нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Затем испытуемые оценивали мужчин по степени привлекательности и доверия.

Результаты продемонстрировали, что мужчины с высокими показателями по "темной триаде" воспринимаются не только как более привлекательные, но и как более достойные доверия.

"В краткосрочных кооперативных условиях лица с ярко выраженными чертами темной триады вызывают больше доверия. Частично это связано с тем, что они кажутся более привлекательными благодаря своим чертам лица", – объяснил автор исследования доктор Ци Ву.

Четыре этапа исследования

В эксперименте приняли участие 592 добровольца, распределённые на четыре отдельные группы. На первом этапе участникам демонстрировали фотографии и просили оценить доверие к мужчинам.

Во втором этапе использовалась игровая модель доверия, в третьем – новая серия оценок лиц по доминированию, экстраверсии и привлекательности. Четвёртый этап повторял задания второго и третьего, но уже с другими участниками.

По словам учёных, высокий уровень "темных" черт коррелировал с повышенной оценкой доверия на всех этапах, даже несмотря на такие факторы, как доминирование и экстраверсия. "Интересно, что лица мужчин с подобными чертами вызывают доверие даже при контроле других характеристик, что говорит о важности внешности", – добавил доктор Ву.

Контекст: психопатия и садизм

Исследование опубликовано вскоре после другой научной работы, установившей связь между психопатией и садистскими наклонностями – удовольствием от причинения боли и страданий другим. Примеры подобных действий включают онлайн-троллинг, жестокость в видеоиграх, убийство насекомых и использование вуду-кукол.

По мнению исследователей, даже поведение, направленное на смущение других в интернете, может указывать на наличие психопатических черт.