Ученые выяснили, какие черты в мужчинах нравятся женщинам

Новое исследование с участием более 1 500 человек из Великобритании и Японии показало, что в среднем участники - независимо от пола и культуры - склоняются к более женственным чертам лица - как мужским, так и женским, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Суть эксперимента и главные выводы:

Никакой явной склонности к мужским, "маскулинным" чертам в мужских лицах выявлено не было - в целом чаще выбирали более мягкие "феминные" лица.

Предпочтения сохранялись вне зависимости от пола, сексуальной ориентации и этнической принадлежности участников.

Японцы проявили более выраженную склонность к женственным чертам, чем британцы - особенно это касается мужчин.

Как проходил эксперимент?



Участникам (1 018 британцев и 574 японцев) демонстрировали две версии одного лица - "маскулинную" и "феминную", а также предоставляли возможность регулировать степень феминности с помощью ползунка. В обоих заданиях чаще выбирались феминизированные изображения.

Отличия по культуре и ориентации

Японцы (мужчины и женщины) в среднем предпочитали более женственные лица по сравнению с британцами.

Белые британки чаще считали женские лица привлекательнее, если они более феминны, тогда как японские женщины выражали меньше такой склонности.

Для мужчин феномен проявился наоборот: феминные мужские лица японцам нравились больше, чем белым британцам.

Новые данные о бисексуальных и геях



Впервые в таких исследованиях были взяты в расчет бисексуальные участники:

Бисексуальные мужчины проявили те же предпочтения относительно мужских лиц, что и гетеросексуальные.Геи чаще выбирали более маскулинные лица у обоих полов.Британские бисексуальные женщины предпочитали женственные мужские и более мужественные женские лица, в то время как японские - менее феминные лица обоих полов.

Почему это важно?



Ученые предполагают, что при восприятии лиц человек делает не только суждение о красоте, но и выводы о личности: более феминные черты ассоциируются с теплотой и надежностью, а маскулинные - с доминированием, но менее благожелательными качествами.

Ограничения и перспективы



Хотя исследование охватило разнообразные группы, авторы отмечают, что выборка гомосексуальных японцев была меньше, и планируют расширить исследование на другие страны и этнические группы.

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