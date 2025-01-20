Ученые обнаружили неожиданный способ, стимулирующий мужчин похудеть

Ученые выявили новый эффективный способ помочь мужчинам с ожирением сбросить лишний вес. Результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA, показали, что текстовые сообщения в сочетании с финансовыми стимулами дают лучший результат, передают Vesti.kz.

Детали эксперимента

В исследовании приняли участие 585 мужчин с ожирением, средний возраст которых составил 50,7 года. Добровольцев случайным образом разделили на три группы:

ежедневные текстовые сообщения с мотивацией, советы по здоровому образу жизни и возможность заработать 400 фунтов стерлингов (примерно 260 тысяч тенге), если цели по снижению веса будут достигнуты.только текстовые сообщения и доступ к онлайн-ресурсам без финансового стимула.доступ только к научно обоснованной информации по управлению весом.Условия эксперимента

Участники из первой группы ежедневно получали мотивационные сообщения, ссылки на проверенные сайты, а также советы от других мужчин, успешно изменивших свои привычки. Дополнительно им начисляли финансовую награду, которая уменьшалась при несоблюдении целей:

50 фунтов (32 тысячи тенге) - за отсутствие потери 5% веса через три месяца;150 фунтов (97 тысяч тенге) - за отсутствие потери 10% веса через шесть месяцев;200 фунтов (130 тысяч тенге) - за неспособность сохранить снижение веса на 10% спустя год.Результаты исследования

Мужчины из первой группы достигли наибольшего успеха, потеряв в среднем 4,8% своей массы тела (примерно 5,7 кг) за 12 месяцев. Участники второй группы сбросили 2,7% веса (3 кг), а в контрольной группе снижение веса составило всего 1,3% (1,5 кг).

Выводы

Результаты эксперимента показали, что финансовая мотивация в сочетании с регулярными текстовыми сообщениями может стать эффективным инструментом борьбы с ожирением. Такой подход помогает не только снизить вес, но и удерживать достигнутые результаты.