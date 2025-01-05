Тыквенные семечки: скрытая польза для мужского здоровья

Тыквенные семечки обладают ореховым вкусом и насыщенным зеленым оттенком благодаря содержанию хлорофилла. Это не только вкусное лакомство, но и источник множества полезных веществ. Vesti.kz вместе с экспертами разбираются, как семена тыквы влияют на здоровье и кому следует ограничить их употребление.

Пищевая ценность тыквенных семечек

Семена тыквы содержат 30 г белка на 100 г продукта, что обеспечивает организм 12 незаменимыми аминокислотами. Кроме того, они богаты витаминами (A, K, E, группы B, аскорбиновой кислотой) и минералами: магний, цинк, марганец, железо, калий и другие.

"Тыквенные семечки - кладезь нутриентов, способствующих поддержанию здоровья", - отмечает гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Полезные свойства тыквенных семечек: Высокое содержание полезных жиров и клетчатки помогает снизить уровень "плохого" холестерина, защищая от болезней сердца и инсульта.: Магний в составе семечек поддерживает функции сердца, нервной системы, костей и мышц.: Высокое содержание цинка способствует улучшению качества спермы и мужской фертильности.: Триптофан, содержащийся в семечках, помогает организму вырабатывать мелатонин и серотонин, улучшая качество сна и настроение.: Защищают организм от окислительного стресса, предотвращая воспаления и развитие хронических заболеваний.

Возможный вред тыквенных семечек

Высокая калорийность: Избыток семян может привести к набору веса. Калорийность 100 г продукта составляет 559 ккал.

Аллергические реакции: Возможны зуд, отеки или анафилактический шок. Будьте осторожны, если у вас склонность к аллергии.

Проблемы с пищеварением: Чрезмерное потребление может вызвать вздутие живота, запоры или диарею.

Ограничения: Людям с активными воспалительными заболеваниями кишечника семечки лучше исключить из рациона.

Как употреблять и хранить тыквенные семечки

Для ежедневного рациона достаточно 50–70 г семян. Их можно добавлять в салаты, каши, супы, выпечку или употреблять отдельно.

Хранение: Сухие и обжаренные семечки хранятся три месяца в шкафу, полгода в холодильнике и год в морозильнике.

Свежевыделенные семена необходимо промыть, подсушить и использовать в течение нескольких дней.

Вывод

Тыквенные семечки - это ценный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые полезны для сердца, сна и общего состояния здоровья. Однако из-за высокой калорийности и возможного вреда важно соблюдать умеренность в потреблении и учитывать индивидуальные особенности организма.