Тыквенные семечки: скрытая польза для мужского здоровья

Тыквенные семечки обладают ореховым вкусом и насыщенным зеленым оттенком благодаря содержанию хлорофилла. Это не только вкусное лакомство, но и источник множества полезных веществ. Vesti.kz вместе с экспертами разбираются, как семена тыквы влияют на здоровье и кому следует ограничить их употребление.Пищевая ценность тыквенных семечек
Семена тыквы содержат 30 г белка на 100 г продукта, что обеспечивает организм 12 незаменимыми аминокислотами. Кроме того, они богаты витаминами (A, K, E, группы B, аскорбиновой кислотой) и минералами: магний, цинк, марганец, железо, калий и другие.
Полезные свойства тыквенных семечекПоддержка сердечно-сосудистой системы: Высокое содержание полезных жиров и клетчатки помогает снизить уровень "плохого" холестерина, защищая от болезней сердца и инсульта.Улучшение работы организма: Магний в составе семечек поддерживает функции сердца, нервной системы, костей и мышц.Польза для мужского здоровья: Высокое содержание цинка способствует улучшению качества спермы и мужской фертильности.Здоровый сон: Триптофан, содержащийся в семечках, помогает организму вырабатывать мелатонин и серотонин, улучшая качество сна и настроение.Антиоксидантное действие: Защищают организм от окислительного стресса, предотвращая воспаления и развитие хронических заболеваний.
"Тыквенные семечки - кладезь нутриентов, способствующих поддержанию здоровья", - отмечает гастроэнтеролог Андрей Якушев.
Возможный вред тыквенных семечек
Высокая калорийность: Избыток семян может привести к набору веса. Калорийность 100 г продукта составляет 559 ккал.
Аллергические реакции: Возможны зуд, отеки или анафилактический шок. Будьте осторожны, если у вас склонность к аллергии.
Проблемы с пищеварением: Чрезмерное потребление может вызвать вздутие живота, запоры или диарею.
Ограничения: Людям с активными воспалительными заболеваниями кишечника семечки лучше исключить из рациона.Как употреблять и хранить тыквенные семечки
Для ежедневного рациона достаточно 50–70 г семян. Их можно добавлять в салаты, каши, супы, выпечку или употреблять отдельно.
Хранение: Сухие и обжаренные семечки хранятся три месяца в шкафу, полгода в холодильнике и год в морозильнике.
Свежевыделенные семена необходимо промыть, подсушить и использовать в течение нескольких дней.Вывод
Тыквенные семечки - это ценный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые полезны для сердца, сна и общего состояния здоровья. Однако из-за высокой калорийности и возможного вреда важно соблюдать умеренность в потреблении и учитывать индивидуальные особенности организма.