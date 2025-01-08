Какой стиль будет в моде в 2025 году: подборка главных мужских тенденций

Новый год - отличный повод обновить свой стиль. Перед вами подборка главных модных тенденций 2025 года, которые помогут задать траекторию вашему новому гардеробу, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Пижамный стиль

Самый экстравагантный тренд года - одежда в пижамном стиле. Клетчатые и полосатые комплекты, а также шелковые пижамы, как у Louis Vuitton, станут отличным выбором как для дома, так и для неформальных встреч. В повседневной жизни элементы пижамного костюма можно комбинировать с базовой одеждой. Например, рубашки сочетайте с джинсами, а брюки - с джемперами в стиле преппи.

Спортивный стиль

Удобный athleisure остается в моде. Ветровки в стиле 90-х, лаконичные кроссовки и широкие брюки составят основу образа. Однако важно помнить о ситуации: спортивный стиль неуместен для формальных мероприятий. Чтобы выглядеть стильно, сочетайте спортивные вещи с базовыми элементами, например, белой футболкой из плотного хлопка.

Классика

Для ценителей строгих образов в 2025 году дизайнеры предлагают свободные костюмы нейтральных цветов, которые сочетаются с белыми или кремовыми рубашками. Добавьте качественный кожаный ремень, чтобы завершить утонченный образ. Простота и идеальный крой - залог элегантного стиля.

Стиль рыбака

Рыбацкая эстетика удивляет и иронизирует. Закрытые сандалии, свитера с характерной вязкой, панамы и сумки отлично дополнят нейтральные комплекты. Этот стиль акцентирует внимание на практичности, не теряя эстетики.

Рабочий стиль

Рабочая одежда снова в тренде. Джинсовки, куртки с накладными карманами, брюки-карго и фланелевые рубашки - практичные вещи с многолетней историей - продолжают оставаться базой для модного гардероба.

Следуя этим модным тенденциям, вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность и создать стильные образы, соответствующие вашему образу жизни.

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