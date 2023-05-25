Старшего брата Роналду судят из-за скандала на 500 миллионов евро

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Сегодня 10:12
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Старший брат Криштиану Роналду Угу Авейру предстанет перед судом по делу о мошенничестве, передают Vesti.kz.

Как пишет Corriere Torino, 48-летний Угу Динарте Сантуш Авейру владеет компанией Mussara, которая заказала у итальянской компании Pegaso футболки с именем Криштиану Роналду на 500 миллионов евро.

Сшитые футболки были идентичны оригинальному дизайну Adidas, созданному для туринского "Ювентуса". При этом логотип популярного спортивного бренда на этих товарах заменили логотипом CR7Museu - музея Роналду. Это и явилось причиной судебных разбирательств. Майки с логотипом музея были признаны подделкой. 

Компания брата Криштиану Роналду Mussara отрицает наличие какой-либо сделки с итальянской компанией и заявила, что не давала разрешения на изготовление футболок. Mussara потребовала передать им bзготовленные футболки по стоимости четыре евро за штуку для их уничтожения.

Pegaso в свою очередь утверждала, что именно Угу Авейру разрешил использовать логотип музея вместо Adidas. Кроме того, компания заявила, что те же футболки за 40 евро продавались в музее Роналду. CR7Museu также руководит брат Криштиану.

Скандал с футболками продолжается с 2019 года. Pegaso подала в суд на брата Роналду, и теперь разбирательство в Италии назначено на 20 июня 2023 года.

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Метки:
Роналду Криштиану Деньги

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