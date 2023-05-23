Девушку звездного футболиста "Челси" Жоау Феликса Маргариду Корсейру заметили в компании известного гонщика "Формулы-1" Ландо Норриса, передают Vesti.kz.

Маргариду Корсейру сфотографировали за милой беседой с гонщиком "Формулы-1". Девушка также прокатилась с Норрисом в одном автомобиле.

Эти фотографии стали предметом бурного обсуждения фанатов в соцсетях. Поклонники Жоау Феликса призывают быть осторожнее со своей девушкой. Многие недоумевают, как футболист мог позволил своей возлюбленной такую встречу.

Буквально недавно девушку обвиняли в измене Феликсу с другим португальским футболистом - Педро Порро. СМИ писали, что Порро и Корсейру были замечены целующимися в VIP-зоне ночного клуба. Однако Корсейру отвергла эти утверждения.

"Если бы я хотел кого-то поцеловать в интимный момент, это было бы в клубе, и тем более не в VIP-зоне с этим маленьким балконом на виду у всего заведения", - заявила девушка Жоау Феликса.