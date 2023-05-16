Шикарный отпуск: какие требования Роналду и Джорджина предъявляют турагенту

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, какие требования звездная пара предъявляет турагенту для поиска места для проведения отпуска, передают Vesti.kz.

В сериале от Netflix "Я - Джорджина" спутница Роналду раскрыла этот список требований.

"Нужно много комнат и частный бассейн, легкий доступ к причалу для небольшой лодки и участок земли, чтобы гулять с детьми. Такой, чтобы не нужно было покидать виллу, чтобы вывести их на прогулку", - отметила Джорджина.

При этом тренажерный зал не входит в список требований для Роналду и Родригес, поскольку в случае необходимости они возят с собой некоторые виды тренажеров.

В сериале Джорджина также поделилась, что ей было бы некомфортно путешествовать без частного самолета.

"Частный самолет облегчает путешествие. Если бы мне пришлось провести в аэропорту два часа с Криштиану, я бы сошла с ума. В таком случае я бы предпочла не путешествовать", - сказала она.