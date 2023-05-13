Шакира нашла замену Пике? Ее заметили на яхте с новым кавалером

Новости спорта Мужская зона
Сегодня 13:35
©instagram.com/lewishamilton/shakira

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и колумбийская певица Шакира во второй раз за несколько дней были замечены вместе. После недавнего гоночного уик-энда в Майами их видели на яхте в компании нескольких друзей, сообщают Vesti.kz.

Различные СМИ отмечали, что они еще проводили время в одном из ресторанов Майами.

Шакира переехала в Майами в апреле, с тех пор ее приглашают на самые эксклюзивные мероприятия, включая пятую гонку "Формулы-1" в сезоне-2023.

Интересно, что ранее на одной из трибун во время гонки "Формулы-1" Шакиру запечатлели вместе с известным американским актером Томом Крузом. После этого таблоиды начали писать об их возможном тайном романе.

Напомним, что Шакира в прошлом году рассталась с экс-футболистом "Барселоны" Жераром Пике, с которым состояла в отношениях с 2011-го. У пары двое детей: мальчики Милан и Саша. На сегодняшний день испанец встречается с новой девушкой Кларой Чиа Марти.

А Шакире, похоже, неплохо сейчас и без Пике. Или делает вид, что у нее все хорошо.

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Метки:
Шакира

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